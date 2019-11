Test: elektrische scooter een goed alternatief voor de auto?

Een vijftiger en een twintiger met uiteenlopende vervoerbehoeften testen de e-scooter. Ⓒ Jerome Wassenaar

Je begint op de fiets, klimt daarna op de brommer en uiteindelijk ga je verder in een vierwieler. Vanwege alle files is die traditie aan het veranderen. We deden een stapje terug om weer vooruit te komen: op een elektrische scooter.