In oorlog met autoverhuurbedrijven

Sommige vakantiegangers hebben steevast gedoe tijdens het opzetten van de tent, weer anderen krijgen stress van een ingewikkelde Turkse menukaart. Ik ben in mijn vakantie altijd in oorlog met de autoverhuurmaatschappij. Het dieptepunt was de Fiat Panda die ik in Pisa huurde en waarvoor ik, door alle verzekeringstechnische misleidingen, de prijs van een flinke BMW-cabrio betaalde. Met grote dwang werd me daar zelfs een aparte ruitbreuk- en lekke bandenverzekering door de strot geduwd. Sinds die frustratie weet ik dat autoverhuurders er een sport van maken toeristen geld uit de zak te kloppen.

Zo huur ik nu via een platform dat als betrouwbaar tussenpersoon fungeert. Ik kreeg daar behalve service ook advies: sta straks sterk in uw schoenen wanneer ze aan de balie een extra verzekering proberen aan te smeren. U bent via ons volledig gedekt.

Goed. Daar stond ik dus, tot aan mijn tanden gewapend. En ja hoor, ik moest echt nog een verzekering afsluiten. De Nederlanders naast me kregen eenzelfde boodschap. Toen zij hoorden dat hun eigen risico anders 1200 euro was, werden ze zo bang dat ze direct overstag gingen. Ik zei nee. En werd gedwongen mijn creditcard te trekken voor 1200 euro borg. Dat deed ik stoer, tot mijn kaart dienst weigerde. De man, alsof hij wist dat dit ging gebeuren, lachte fijntjes en vroeg of hij de verzekering al kon afsluiten. Ik ging nog liever met de bus, of in dit geval in de wacht bij mijn creditcardmaatschappij om mijn bestedingslimiet te verhogen.

In die chaos dus werd iets geroepen over een tank benzine. Vol of leeg inleveren. Hoe het echt zit, weten we over een paar dagen als we de auto weer inleveren. Maar ik durf te wedden dat de benzine een middel is om me meer te laten betalen. Sta ik toch weer met 1-0 achter.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa. Mail: [email protected]