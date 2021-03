Te koop in Eindhoven: spectaculaire spiegelvilla’s waar je ongezien kunt wonen

Oké vooruit, ook als je geen huis van 1.090.000 euro kunt betalen, is het de moeite waard om even verder te lezen, want de spiegelvilla’s die in het autoluwe Bosrijk Meerhoven worden gebouwd, zijn echt spectaculair.

De twee geschakelde villa’s, ontwikkeld door Faam architects, zijn ontworpen als aluminium sculpturen in een bosachtig landschap. Daardoor vallen de woningen bijna niet op. „Het ontwerp geeft een interpretatie van het wonen in een landschap door in het gebouw juist het landschap centraal te stellen. Landschap en gebouw worden binnenstebuiten gedraaid”, zo valt te lezen op Funda.

Ⓒ FAAM architects

Dat het bos een belangrijk rol speelt, is niet alleen terug te zien in de weerspiegeling aan de buitenkant van het huis; ook in de woonkamer en keuken is de natuur aanwezig. Bijzonder: vanaf de patio en het lounge terras kijk je zo de bossen in.

De villa’s hebben een woonoppervlakte van 264 vierkante meter, drie slaapkamers en twee badkamers. Daarnaast zijn er nog twee overdekte parkeerplaatsen en een berging van 20 vierkante meter. Door de goede isolatie en toepassing van een warmtepomp hebben de woningen energielabel A.

Binnenkort gaat de bouw van start. Een van de woningen is al verkocht, de andere is verkocht onder voorbehoud.

Ⓒ FAAM architects