Remt (66) verzamelt trekkers: de Deutz F1M414 is zijn favoriet

Binnenland

lllegaal feest in Dalfsen eindigt na noodbevel

Een illegaal feest in Dalfsen (Overijssel) is ten einde nadat burgemeester Erica van Lente een noodbevel had afgekondigd voor een deel van het dorp. Volgens een woordvoerder van de politie is het inmiddels afgelopen. Hij kon niet zeggen hoeveel mensen er waren. De politie is nog wel aanwezig.