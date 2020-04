Karen was al moeder via donor voordat ze grote liefde Werner ontmoette

Het gezin Pellis, Werner, Karen en hun kinderen Jill en Finn, aan de wandel in Zundert. Ⓒ foto Beeld Werkt

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de gezellige familie Pellis uit Zundert.