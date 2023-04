Walt Disney World is onvoorstelbaar, totdat je de hysterie zelf meemaakt

„Is het niet ontzettend warm in zo’n Mickey Mouse-pak?”

De pr-medewerkster van Disney kijkt me verbijsterd aan. „Ik snap niet wat je bedoelt”, zegt ze vertwijfeld. „Misschien is het de taalbarrière?”

„Dat pak moet toch ontzettend warm zijn?”

„Hij draagt gewoon een shirt en korte broek. Jij bent warmer gekleed.”

Geen personage

Ze zegt het met zo’n strak gezicht dat het kwartje pas laat valt. In Walt Disney World is Mickey Mouse geen personage. De glimlachende, gigantische muis bij onze ontbijttafel is echt Mickey. Bij de uitnodiging voor een zesdaags bezoek aan Walt Disney World had ik maar één vraag: mogen mijn vrouw en kinderen ook mee? „Nee, helaas”, was de reactie. Precies het antwoord dat ik zocht.

Maar het plan om in Florida een stapel boeken bij het zwembad te lezen, blijkt iets te voorbarig. Er is een druk programma dat de eerste dagen bijzonder vroeg begint met ontbijtfeestjes met uitbundige Disney-personages. Gelukkig is er onbeperkt koffie. Tussen de french toast en cinnamon buns door komen verschillende figuren langs voor een knuffel en een foto. Voor veel bezoekers een must, want je krijgt veel meer één-op-één-tijd dan in de parken.

Over the top

In het grootste attractiepark ter wereld, met jaarlijks vijftig miljoen bezoekers, is alles over the top. Onvoorstelbaar, totdat je het zelf meemaakt. Het is de moeder aller pretparken. Alleen al de omvang. Disney World is niet één pretpark waar je een rondje loopt en ’s avonds klaar bent. Het is een terrein van honderd vierkante kilometer met vier themaparken, meer dan dertig resorts en ook nog waterparken en een enorm winkelcentrum. Bovendien met eigen infrastructuur met gratis busverbindingen, veerbootjes, een monorail en kabelbanen. Je kunt hier een week blijven en dan nog heb je lang niet alles gezien.

Het is letterlijk een eigen wereldje, bevolkt door tienduizenden cast members, zoals medewerkers van Disney heten. Iedereen maakt namelijk deel uit van het ’verhaal’. Stuk voor stuk vrolijke mensen die je een wonderful, awesome of amazing dag wensen en hun tips delen.

Sadistisch

Zelfs de beveiliging bij de ingang is goedlachs. Je kunt je afvragen hoe oprecht die Amerikaanse beleefdheid is, maar nog leuker is het om er volop in mee te gaan. „I am wonderful, thank you so much, it’s so great, you too have an amazing day!”

Disney wil de nieuwste achtbaan laten zien: de TRON Lightcycle Run. „De snelste attractie van het park.” Hij tikt net niet de honderd kilometer per uur aan. Toch beangstigend voor iemand die de roltrap in de Bijenkorf al spannend vindt. De ride gaat niet over de kop, maar daar staat tegenover dat ik ogenschijnlijk nauwelijks vastzit in een heroïsche motorhouding. Waar zijn de gordels in dit ding?

Je kunt een week in Orlando verblijven en dan nog heb je alle achtbanen niet gehad.

Het duurt nog geen minuut. De motor sjeest door een donkere hal, waardoor het onvoorspelbaar is wanneer de volgende duikvlucht komt. Het enige licht is flitsende neon zoals in de film Tron. Een enorme kick, ondanks al het angstzweet. Ik wil direct nog een keer.

Hierna zijn andere attracties een makkie. Van de omgekeerde lancering in Guardians of the galaxy tot de sadistische liftschacht van de Tower of terror. Een medewerker legt uit dat de thrills niet als bijna-doodervaringen zijn bedoeld; ze zijn ontworpen voor het hele gezin.

Voor de nieuwste attracties maakten Disneys ’imagineers’ gebruik van de laatste technologieën. Karretjes rijden niet eens meer op rails. Er zijn projecties, 4D-foefjes en het decor lijkt echt te leven. Dat valt vooral op in Star Wars: Rise of the resistance dat zo meeslepend is dat je je echt in een film waant. Het doet denken aan pretparken uit sciencefictionmedia als Jurassic Park en Westworld. Met een betere overlevingskans, gelukkig.

Prijskaartje

Zelfs buiten de attracties waan je je op een planeet uit de films. Met robots, stormtroopers en ruimteschepen. Volwassen bezoekers lopen er verkleed als Jedi rond. Je kunt ook doorslaan, maar hier mag dat.

Vertrouwde klassiekers uit de jaren 70 als Space mountain en It’s a small world blijven net zo goed populair. In een pretpark vol culturele stereotypes zijn er de laatste jaren wel wat aanpassingen gedaan. Prinses Jasmine ruilde haar bikinitopje in voor eens meer Arabisch kledingstuk, de slavinnenmarkt verdween uit Pirates of the Caribbean en Splash mountain wordt aangepast omdat de waterbaan was gebaseerd op een inmiddels verbannen, racistische film.

Het doel is zoveel mogelijk rides te doen. De vier populairste attracties zijn allemaal in een ander pretpark, waardoor je er eigenlijk niet eentje kunt overslaan. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Wil je niet tot wel drie uur per attractie wachten, dan zul je al snel investeren in lightning lanes. Die zijn weer ongeldig voor de allerpopulairste achtbanen waarvoor je nog eens apart voorrang kunt kopen.

Voorrang

Wanneer je lightning lanes inzet, vergt strategie. Op de app kun je wachttijden monitoren. „Vijftig minuten wachten is helemaal niet slecht voor Pirates of the Caribbean”, zegt een medewerker die ons op sleeptouw neemt. Hij stelt voor om die rij als gewone stervelingen in te gaan en de voorrangspas voor drukkere ritjes te bewaren. In de reguliere wachtrijen zie ik huilende peuters aan hun ouders hangen en chagrijnige pubers.

Wachten hoort erbij. Wie daar echt geen zin in heeft, kan voor zo’n drie- tot zesduizend dollar per groep een vip-toer boeken die wij ook mogen beleven. Discreet loodst een vip-gids ons backstage van attractie naar attractie. Andere bezoekers die een uur moesten wachten, kijken beteuterd toe hoe ik zomaar hun plekje krijg toegewezen. Is hij rijk of beroemd, vragen ze zich af?

Vervaarlijk uitziende stormtroopers uit ’Star Wars’ wachten bezoekers op bij de attractie ’Rise of the resistance’. Ⓒ Matt Stroshane, photographer

Er zijn trucjes om het met een beperkt budget te doen. Je hoeft niet in een van de resorts te verblijven en kunt je eigen lunch meenemen. Of een rustige week uitzoeken en de lightning lanes negeren.

Het is wel een stuk leuker als je wat geld kunt missen. Die tien dollar extra voor wodka in je knalblauwe Star Wars-drankje. Of zo’n ontbijt met Donald Duck en Pluto. Wil je echt een onvergetelijke tijd, volgens iedereen is Halloween het hoogtepunt van het jaar.

Het is duur, warm en hysterisch. Maar de magie van Disney grijpt je vroeg of laat. Als er opeens een parade van wuivende prinsen en giechelende prinsessen passeert, kan zelfs die chagrijnige tienerdochter, ondanks dat ze echt haar best doet, een glimlach niet onderdrukken wanneer Mickey Mouse naar haar zwaait.