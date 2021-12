3 x ruime gezinsauto’s voor een prikkie

Premium Binnenland

Grote groep Nederlanders ziet elektrische auto nog niet zitten: prijs blijft struikelblok

De elektrische auto wordt langzaamaan populairder. Het totale aantal stekkerwagens op de Nederlandse wegen steeg in een jaar tijd van ruim 145.000 in 2020 naar 216.000 in 2021, maar neemt op een totaal van 8,8 miljoen auto’s nog een zeer bescheiden positie in.