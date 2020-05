Zo houd je je hond tekenvrij

Met name in natuurgebieden is waakzaamheid geboden. „In gebieden waar hazen, reeën en wilde zwijnen leven is de kans best groot dat je hond door een teek wordt gebeten”, weet Hellemans. „Maar ook in duinen bijvoorbeeld. De teken zitten te wachten op grassen en struiken en laten zich vallen op hond of mens als ze uitademingslucht – CO2 – ruiken.”

Controleren

Daarom adviseert Hellemans om honden goed te controleren na een wandeling in de natuur. „Kijk tijdens het knuffelen, kammen en borstelen van je dier goed in de vacht of je geen teken ziet. Als je dan toch bezig bent, let ook meteen goed op vlooien.”

Hellemans vervolgt: „Als honden veel tekenbeten hebben kunnen ze er bloedarmoede van krijgen. In gebieden rond de Middellandse Zee – maar tegenwoordig ook ten zuiden van Parijs en in Zuid-Duitsland – dragen die teken ook allerlei parasieten. Het is een trend dat die tropische parasieten door de klimaatverandering optrekken naar het noorden.”

Uiteraard dienen ook mensen zich te beschermen tegen teken omdat ze de ziekte van Lyme kunnen overdragen. Blijf tijdens een wandeling daarom zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte begroeiing en struikgewas. Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek. Kijk hier voor meer informatie over het voorkomen van tekenbeten.

Andere tips van Hellemans voor vlooien en teken:

Extra check na een wandeling

Teken zitten bij voorkeur op de plekken waar de huid dun is, op de kop, achter de oren en in de oksels en liezen. Controleer je hond dus altijd goed op teken na een lange buitenwandeling en check ook je kat eens extra bijvoorbeeld tijdens een knuffel- of borstelbeurt.

Test met wc-papier

Zwarte korreltjes in de vacht kunnen duiden op vlooienpoep of aarde. Doe daarom de volgende test: Leg een korreltje op een stuk nat toiletpapier. Als het zwarte korreltje oplost en roodbruin verkleurt, dan is het geen vuil of aarde maar vlooienpoep. Je hond of kat heeft dus vlooien.

Uitkijken voor infecties

Hoewel je je hond en kat natuurlijk graag wilt verlossen van teken, is het belangrijk om dit op de juiste manier te doen. Verwijder teken nooit met alcohol of door ze kapot te trekken, dat kan lelijke infecties en ontstekingen geven. Gebruik een tekentang en trek de teek er voorzichtig uit.

Voorkomen is beter dan genezen

Uiteraard geldt dat voorkomen van vlooien en teken beter is dan genezen; behandel je hond en kat elke maand om zo jeuk en pijn voor te zijn.