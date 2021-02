Zelf je coronakapsel aanpakken? Doe het liever niet!

Verven

Het lijkt zo makkelijk; verf kopen bij de drogisterij en zelf die landingsbaan aanpakken. Toch kan het flink misgaan. Veel kappers adviseren dan ook: doe het liever niet. Je uitgroei bijwerken is namelijk echt precisiewerk. Verf je namelijk te veel, dan creëer je juist nog meer banen en zie die dan maar eens te herstellen...

Bovendien mengt de kapper in de kapsalon vaak meerdere kleuren zodat er één unieke tint ontstaat die bij jou en je coupe past. Het is heel lastig om die thuis zelf na te maken. Houd dus even vol en wacht tot de kappers weer open mogen!

Knippen

Kun je je echt niet inhouden, knip dan alleen de puntjes. Het is beter om beetje bij beetje te knippen, want als je per ongeluk toch te veel afknipt, heb je gegarandeerd spijt dat je de schaar erbij hebt gepakt.

Over de schaar gesproken; kappers gebruiken speciaal gereedschap. Met je botte keukenschaar bereik je dus nooit het juiste (of gewenste) effect. Een wenkbrauw- of nagelschaartje kun je dan beter gebruiken omdat die net iets scherper zijn.

Tondeuse

Voor de mannen; te lange bakkebaarden kun je afscheren door in een rechte lijn te scheren. Let er goed op dat de bakkebaarden aan beide kanten even lang zijn. Ook hierbij geldt dat het slim is om steeds beetje bij beetje te scheren. Gebruik je hiervoor een tondeuse of trimmer? Zet het apparaat dan in een lange stand.

Ben je van plan je haar te millimeteren? Zet ook dan de tondeuse liever in een iets te hoge stand (beetje bij beetje!), want je kunt altijd nog voor korter gaan. Begin achterin de nek en scheer tegen de haargroeirichting in. Een spiegel is hierbij onmisbaar!

Wij zijn benieuwd: hoe loop jij er deze lockdown bij? Durf jij ons jouw coronakapstel te showen? Ben je zelf aan de slag gegaan en is dat het he-le-maal fout gegaan? Mail ons je foto: [email protected] maar let wel: de leukste/grappigste kapsels delen we hier op onze site!