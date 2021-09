Dagrecept: Geroosterde orzo met spinazie en groene chili-salsa

Het is van Sami Tamimi en Tara Wigley uit hun boek Falastin (Fontaine Uitgevers). Rooster de orzo 10 minuten op hoog vuur in een grote, afgesloten hapjespan, schep vaak om. Hevel het over in een kom en leg apart.

Fruit in dezelfde pan de uien in olijfolie goudbruin. Voeg de spinazie in etappes toe totdat alles is geslonken, breng op smaak met wat zwarte peper en 2 tl zout en giet er 500 ml water bij. Breng het net niet aan de kook, schep de orzo terug in de pan, roer door en druk de orzo met een lepel onder water.

Draai het vuur omlaag en kook in 10 minuten beetgaar. Meng voor de yoghurt-chilisalsa de Griekse yoghurt, groene peper, knoflook, dille, citroensap en olijfolie. Roer voor het serveren de koriander door de orzo en schep er wat romige salsa over. Garneer met nigellazaad, besprenkel met olijfolie en serveer met een kwart citroen.

Voor vier personen:

- 250 g orzo

- 70 ml olijfolie (en om te serveren)

- 2 uien (grof gehakt)

- 500 g fijne spinazie

- 30 g koriander (fijngehakt)

- zout, zwarte peper

- 200 g Griekse yoghurt

- 1 groene peper (zonder zaadjes, fijngehakt)

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- 10 g dille (fijngehakt)

- 1 el citroensap

- 1,5 el olijfolie

- 1 tl nigellazaad

- 1 citroen (in vieren)