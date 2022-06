Onderzoek: Waarom veel mensen wakker worden in een hotelbed zo fijn vinden

Het bedrijf Matress Firm heeft 2000 Amerikanen gevraagd waarom zij zo gek zijn op hotelbedden. Daarbij konden ze meerdere redenen aangeven. De uitkomsten daarvan zijn onlangs gepubliceerd.

Wat blijkt nou uit het onderzoek: 43% van de ondervraagden zegt dat ze in een hotel zo goed slapen omdat het beddengoed lekker fris ruikt. Ook een goed matras (41%) blijkt een van de voornaamste redenen te zijn waarom ze graag in een hotel slapen. Het feit dat men er kan uitslapen (39%) speelt ook een rol.

Uitgerust

Wat ook opvallend is: 75% van de Amerikanen zegt in een hotel uitgeruster en fitter wakker te worden dan thuis. Volgens de Amerikaanse Trae Bodge, die als lifestyle expert verbonden is aan het bedrijf, is dat eigenlijk helemaal niet zo gek. „Op een andere plek dan thuis slapen kan voor veel mensen veel ontspannender voelen omdat ze weg zijn van de dagelijkse sleur en zaken die thuis kunnen zorgen voor slaaptekort.”

Bodge stelt dat een goede hotelkamer uiteraard aan wel een aantal zaken moet voldoen, wil je er uitgerust wakker worden. Zo moet onder meer de temperatuur optimaal zijn. Ook de kamer moet goed donker en stil zijn.

Hoewel veel mensen dus graag in een hotel slapen, gedragen ze zich vaak wel alsof ze thuis zijn. Bepaalde rituelen voor het slapengaan worden in een hotel niet vergeten. Zo wast 40% van de ondervraagden het gezicht voordat zij in bed stappen en 39% doet eerst nog een (kleine) work-out. Opvallend is wel dat 37% van de Amerikanen in een hotel eerder naar bed gaat en opstaat dan wanneer ze thuis zijn.

Heimwee

Maar eerlijk is eerlijk: there’s no place like home. Heimwee komt op reis dan ook regelmatig om de hoek kijken. 65% van de mensen geeft aan na drie nachten te verlangen naar het bed dat ze thuis hebben staan.

