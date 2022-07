Dagrecept: Gehaktballen in tomatensaus

Nodig voor 4 personen:

- 4 el olijfolie

- 2 uien (fijngesneden)

- 3 tenen knoflook (fijngehakt)

- handvol oregano (fijngehakt)

- 2 blikken tomaten (à 400 g, in stukjes)

- 150 g vers wit brood (zonder korst)

- 500 g gemengd gehakt

- paar takjes peterselie (fijngehakt)

- 1 ei

Verhit 2 el olijfolie in een pan en doe daarin de helft van de ui en de helft van de knoflook. Voeg ook de helft van de oregano toe en laat 10 minuten stoven op laag vuur. Doe na 10 minuten de tomatenblokjes erbij, samen met 1/2 tl zout en flink wat peper. Laat rustig pruttelen op laag vuur. Hak ondertussen voor de gehaktballen het brood zo fijn mogelijk. Doe het gehakt in een grote kom met het broodkruim, de overige ui, knoflook en oregano, peterselie en ei. Voeg naar smaak peper en zout toe. Meng alles goed met je handen, proef even of het op smaak is en vorm 12 balletjes. Maak een grote koekenpan met 2 el olijfolie goed heet, bak de balletjes zo’n 8 minuten en keer ze af en toe om. Als de balletjes bruin zijn, giet je de tomatensaus erover. Laat 30 minuten pruttelen op laag vuur met gesloten deksel.