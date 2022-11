Ria werd in Mexico gestoken door pijlstaartrog: ’Ik was behoorlijk bang’

Herinnering

„In 2017 ben ik met mijn man Fred van Praag naar Amersfoort gefietst, op gewone fietsen. De eerste twee dagen dacht ik weleens: mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Zeker toen we meteen de bergen in gingen. Na een paar dagen kreeg ik benen als staalkabels en was ik zo trots. Het gevoel van ’we gaan dit fiksen en we zien wel hoe het vandaag gaat lopen’ was voor mij als controlefreak een verademing. Ik kon en moest het nu loslaten!”

Drama

„In Mexico in 2009 werd ik in zee door een pijlstaartrog gestoken. In no time zat ik bij een arts, werd ik in heet water gezet met m’n voet zo dik was als de poot van een olifant en ik werd volgeduwd met prikken. Steve Irwin was een paar jaar daarvoor overleden door een roggensteek en ik was behoorlijk bang. Het kwam goed, maar tot overmaat van ramp bleek na een paar weken thuis dat ik ook nog een lintworm had meegenomen.”

Oeps!

„Met onze dochters plus aanhang zaten we op Kennedy Airport in New York op onze overstap naar Orlando te wachten toen er een rood kruis op de monitor verscheen. De gate van onze vlucht was veranderd, we hadden niet goed opgelet. Een dure grap, zes nieuwe tickets voor Orlando, vreesde ik. De vrouw aan de balie van American Airways begreep onze fout. We werden omgeboekt naar de volgende dag en in het Marriott Hotel in New York City ondergebracht zonder een dollar te hoeven betalen. Geen vervelende vertraging!”

Souvenir

„Een magneet van onze bestemmingen voor op de oven.”

Altijd mee

„Mijn oranje crossbody-tas en medicijnen voor m’n schildklier.”

Samen

„We gaan graag naar Vlieland en Terschelling. Ooit ontstaan om als gezin de zomer af te sluiten wanneer de dochters weer veilig thuis waren van hun vakanties.

Op de fiets het eiland rond en heerlijk bijpraten, die traditie hebben we al vele jaren en nu gaan ook de partners en kleinkinderen mee.

We vinden het belangrijk om samen herinneringen te maken. De rust op die eilanden spreekt ons erg aan.”

Advies

„Ervaar zelf en kijk niet naar recensies. Wat een ander niks vindt, kan voor jou juist goed zijn.”

