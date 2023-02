Premium Het beste van De Telegraaf

Duizenden stenen met de hand gelegd: Jan betegelde zelf zijn terras in waaiervorm

Door Hortence Chen

Jan de Jong: „Ik werkte te snel en moest het iets rustiger aan doen.” Ⓒ foto APA

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Deze week nemen we een kijkje bij Jan de Jong (58) in Hummelo die trots is op zijn zelf aangelegde terras in waaiervorm.