Zo voorkom je kerstruzie!

1 Houd niet halsstarrig vast aan vaste gewoonten binnen de familie. Samenstellingen veranderen: er komen kinderen bij en er vallen partners af.

2 Samen een hele avond aan tafel zitten kan soms een hele opgaaf zijn. Een lopend buffet is ook heel gezellig en feestelijk.

3 Open de cadeaus niet tijdens het diner. Het kan zorgen voor onnodig gedoe en spanningen.

4 Geniet van wat er wél is en laat oude kerstkoeien in de sloot liggen. „Weet je nog, toen jij nog getrouwd was met…”

5 Als iedereen wat te eten meeneemt: maak goede afspraken. Zodat je niet opeens met vijf rauwe vissen-met-kop in de keuken staat.

6 Pas op voor het dessert. Er is drank in de man/vrouw, iedereen leunt achterover en oud zeer komt gemakkelijk naar boven en naar buiten. Laat de gasten van plaats veranderen of maak dit onderdeel ’lopend’.

Else-Marie van den Eerenbeemt