Ab Osterhaus, viroloog en influenzadeskundige. Ⓒ De Telegraaf

De toename van het aantal coronabesmettingen in ons land met 15 nieuwe gevallen lijkt snel te gaan maar is zeker niet onverwacht. ,,De meeste gevallen hebben een correlatie met Noord-Italië en daar is het zeker níet onder controle,” zegt viroloog Ab Osterhaus.