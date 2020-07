Amerikaanse burgeroorlog ging om meer dan slavernij

De slag bij Gettysburg in Pennsylvania van 1 tot en met 3 juli 1865, een keerpunt in de Amerikaanse burgeroorlog.

Standbeelden van zuidelijke kopstukken uit de Amerikaanse Burgeroorlog worden in de VS van hun voetstuk getrokken. Zij staan volgens de activisten symbool voor slavernij. Maar dit is een versimpeling van de achtergrond van de strijd tussen noord en zuid.