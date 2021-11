Smaaktest: 5 x lekkere cottage cheese

U kent vast wel sportende of lijnende mensen die dagelijks een cracker cottage cheese tijdens de lunch nemen. Deze kaassoort met een korrelige structuur smaakt friszuur en is verwant aan kwark, maar wat wateriger.

Hüttenkäse bestaat uit wrongel die wel is uitgelekt, maar niet samengeperst. Hierdoor blijft er wat melkwei in de kaas zitten; van rijpen of kleuren is geen sprake. De kaas bevat relatief veel eiwit, maar weinig vet en suiker en is daarom geliefd bij mensen op dieet.

Hoewel het woord Hüttenkäse is ingeburgerd, blijft het een merknaam van Danone. De concurrentie heeft het over cottage cheese.

Los van die voedingswaarden vind ik het persoonlijk best lekker, al strooi ik er dikwijls wat kruiden op. Een collega at het voor de eerste keer, het was ook meteen de laatste keer.

De andere proevers waren veel milder. Alleen de biologische varianten van Jumbo („Vreemde structuur met die gekke gladde balletjes en veel te waterig”) en Albert Heijn („Saai, weinig smaak. Flauw”) riepen soms heftige reacties op.

Melkan, het zuivelmerk van onder meer Vomar, Coop, Dirk en Dekamarkt, scoorde zeker niet slecht, maar niet genoeg voor de top vijf. Het extra zuurtje werd door sommige collega’s geprezen, door anderen verguisd.

Hüttenkäse van Danone die jaren geleden als eerste in de Nederlandse schappen lag, blijkt voor de proevers nog steeds een soort ijkpunt; een meerderheid vond deze het lekkerst. Op de voet gevolgd door de cottage cheese van Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Lidl.

1

Wat speelt gewenning toch een grote rol bij voedsel. De Hüttenkäse van Danone vond men het lekkerst. „Romig, maar ook structuur.” „Volle smaak en niet waterig.” Dat waterige houd je volgens mij sowieso na een nacht in de koelkast. €1,04 per 200 gr

2

Een tweede plaats voor de niet-biologische cottage cheese van Albert Heijn. „Fijne structuur en smaak, niet zo waterig. Wel een fijn zuurtje.” Een enkeling had moeite met „de plakkerige nasmaak”. €0,57 per 200 gr

3

Hier vinden we de cottage cheese van Aldi terug. „Smaakt naar kaas, maar toch fris.” Goede smaak, wel iets plakkerig.” €0,59 per 200 gr

4

Ook de ’normale’ cottage cheese van Jumbo deed het stukken beter dan hun biologische versie. „Prima, ietsje zuur.” „Door die fijne structuur smeer je het makkelijk op je beschuitje.” €0,57 per 200 gr

5

Met zuivelmerk Milbona (van Lidl) is de top vijf compleet. „Smaak is in orde, maar de structuur is te vast.” „Lekker, maar papperig, lijkt wel gemalen”, vond een ander. €0,59 per 200 gr