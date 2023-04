IJsthee met prik getest: deze drie merken zijn het lekkerst

IJsthee heb je tegenwoordig in minstens twintig smaken, terwijl we het begin jaren 90 – als ik het me goed herinner – met slechts drie varianten moesten doen: koolzuurvrij in de smaken citroen of perzik en een mét koolzuur en citroen.

Lipton Ice was destijds het eerste merk dat frisdrank met thee-extract op de markt bracht. Je kreeg het in de horeca bovendien in die speciale coupe van matglas. Met het schijfje citroen en stampertje leek het net een cocktail. Slimme marketing, natuurlijk.

Overigens kwam deze frisdrank voort uit een samenwerking van PepsiCo en Unilever dat in de jaren 70 het Amerikaanse bedrijf Lipton had overgenomen. De meest voorkomende smaak is citroen.

In de loop der jaren zijn er vele aanbieders van deze frisdrank bijgekomen. Daarnaast heb je ze in een suikervrije variant.

Wij testen deze week ijsthee-frisdrank met suiker en citroen. Sommige supermarkten hadden hier geen eigen merk van. Zo verkocht Lidl alleen Lipton Ice. De rest van de supers hadden wel een eigen merk voorradig.

De ijsthee van Albert Heijn en het huismerk G’Woon (onder meer Vomar, Hoogvliet) vielen helaas af. „Veel schuim en een heel chemische smaak”, was het oordeel van de collega’s over de grootgrutter uit Zaandam. Huismerk G’Woon stelde teleur omdat er „bijna geen koolzuur in zit en gewoon smakeloos is”.

Slechts drie aanbieders scoorden meer dan een voldoende: Lipton Ice, Jumbo en huismerk 1 de Beste van Dirk en Dekamarkt.

Top 3

1. Het was volstrekt duidelijk dat geen van de concurrenten kunnen tippen aan Lipton Ice Sparkling, te koop bij de meeste supers. „Genoeg koolzuur, precies genoeg van het zuurtje.” „Fijn dat hij ook niet te zoet is.” €2,33 per liter

2. Op een tweede plaats vinden we Jumbo Ice Tea Sparkling Original, die „wel redelijk zoet is, maar tegelijkertijd lekker fris smaakt”. Een enkeling vond de citroensmaak „te veel aanwezig”. €1,19 per 1,5 liter

3. Hekkensluiter is 1 de Beste Ice Tea, het huismerk van Dirk en Dekamarkt. „Niks mis mee, komt in de buurt van het echte werk.” „Op zich prima, maar misschien toch een tikkeltje chemisch.” €0,99 per 1,5 liter