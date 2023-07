Dé truc om gratis extraatjes in het hotel te scoren

Chintan Dadhich, general manager van een hotel in New York, verklapt aan The Sun wat je kunt proberen om je verblijf in een hotel extra bijzonder te maken.

Volgens Dadhich kan het lonen om bij het inchecken de hotelmedewerkers te vertellen dat je er verblijft vanwege een speciale gelegenheid. Overnacht je er met een partner, zeg dan bijvoorbeeld dat jullie op huwelijksreis zijn of dat jullie een verjaardag vieren. De hotelmanager stelt dat veel hotels dan snel(ler) geneigd zijn om je verblijf nog aangenamer te maken.

Als het mogelijk is, zullen accommodaties volgens Dadhich „hemel en aarde bewegen om het verblijf extra fijn te maken”. „Kleine verrassende extraatjes maken gasten blij, dus we proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat zij met een goed gevoel weer naar huis gaan.”

Volgens de hotelmanager is het overigens altijd slim om te vragen of een upgrade mogelijk is. De kans is namelijk groot dat je dan zonder extra kosten een mooiere kamer krijgt. „Erom vragen kan nooit kwaad”, zegt Dadhich.

Review

Wil je iets meer moeite doen voor een upgrade, dan kun je het hotel ook aanbieden om als gast een positieve review te geven online. Dit kan zeker nuttig zijn als het hotel onlangs geopend is. „Nieuwe hotels zijn in het begin zelden volgeboekt en zijn altijd blij met positieve reviews.”