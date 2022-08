Staren naar iemand die je leuk vindt: in deze nachtclub is dat verboden

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Stel: je bent in de kroeg of in een nachtclub en je ziet iemand die je wel beter zou willen leren kennen. Dan is het in een nachtclub in Sydney zaak dat je zo snel mogelijk op die persoon afstapt om een praatje te maken...