Wijn van de Week: La Transición Albillo Real 2018

Beendroog en tegelijk romig. Dat maak je bij een witte wijn niet vaak mee. Hij is gemaakt van de al even unieke en stokoude druif albillo real (sinds 1513) en komt uit het gortdroge Madrileense achterland. De naam ’transición’ verwijst naar de Spaanse overgang van dictatuur naar democratie. Geurend naar witte perzik met in de smaak grape- fruit, lychee en venkel is dit de ideale begeleider van gebakken witvis. In Spanje is dat meestal merluza oftewel heek, maar een scholletje uit de Noordzee gaat ook prima.

mijnhemeltje.nl, granadawijnen.nl, €11,95