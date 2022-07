Alle kleuren van de regenboog: spetterende (en gezonde!) recepten met trucs van Moeder Natuur

’Dit derde boek over kleur, groenten en bijkomende voedingsstoffen was voor mij een logische stap”, vertelt de Surinaams-Nederlandse schrijver/foodstylist Tjon Affo. „Ik kook sowieso graag met veel kleur. Maar een kleurrijke maaltijd gaat veel verder dan uiterlijk. Je krijgt zo ook meer verschillende voedingsstoffen binnen.”

Jason deelde in zijn boek allerlei producten in op kleuren van de regenboog en maakte zestig bijpassende, spetterende recepten. Denk aan rode aardbeien, chilipepers, tomaten en watermeloen, oranje linzen, wortel en zoete aardappel, en gele bananen, kikkererwten, aardappels. „Verder groene avocado’s, broccoli, komkommer, spruitjes, enzovoorts. Bij blauw/paars kun je weer denken aan aubergine, bietjes, blauwe bessen, rode kool en pruimen.”

Het uitgangspunt is dat de op kleur geclusterde producten andere voedingsstoffen bevatten. Hoe meer verschillende kleuren, des te gezonder je bord. „Met verschillende kleuren groenten en fruit kun je een ware regenboog op je bord maken. Hiermee bedoel ik niet alleen de groenten zelf, maar ook de kleurstoffen in sommige groenten.”

Ⓒ Jason Tjon Affo

„Zo kun je rijst een lichtrode kleur geven door die met tomaat te koken. Ook heb ik een recept voor vrolijke wortelpannenkoeken die overigens geel kleuren, niet oranje. Meestal gebruik ik voor gele kleuren kleine hoeveelheden kurkuma en natuurlijk saffraan. Maar als je bijvoorbeeld saffraan voor ingelegde radijsjes gebruikt, kleuren die weer oranje door het rood in de schil! Zo kun je blijven spelen met kleuren.”

Er zijn ook plantaardige poeders die je in de keuken kunt benutten. „Als ik iets rood of roze wil maken, gebruik ik vaak bieten, zowel rauw als gekookt en in poedervorm. Zal ik je iets grappigs vertellen? Ik hield helemaal niet van bieten. Daarom gebruikte ik dat bietenpoeder, voor de regenboog-sushi bijvoorbeeld. Het heeft een lichtzoete bietensmaak en is niet zo intens als rode bietjes. Maar na verloop van tijd kreeg ik toch ineens zin in bieten! Het bewijs dat je jezelf kunt aanleren om bepaalde dingen te eten, haha.”

Matchapoeder

Over regenboog-sushi gesproken, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? „Voor de rijst heb ik vier basiskleuren gebruikt, rood bietenpoeder, gele kurkuma, groen matcha-poeder en blauwe spirulina, en die onderling gemengd. Biet met kurkuma voor oranje bijvoorbeeld.”

De meeste kleuren van de regenboog zijn heus aantrekkelijk. Maar dat blauw... Was dat nu echt nodig? Jason begint te lachen. „Het is grappig welke reactie blauw eten soms bij mensen oproept, sommigen hebben spontaan geen trek meer. Ik snap dat wel, omdat we het associëren met kunstmatige kleurstoffen die slecht voor je zijn. Onze voorouders wisten bovendien dat blauw voedsel in de natuur meestal giftig was. Maar er zijn natuurlijke manieren om iets blauw te kleuren, met rode kool bijvoorbeeld. Als je rode kool in water kookt, komt het blauwe pigment vrij. Als je hier vervolgens glasnoedels in weekt, worden ze ook blauw!”

Ⓒ Jason Tjon Affo

Dat blauw ook de eetlust bevordert, bewijst Jason bovendien met zijn gelaagde kokos-jelly met witte en blauwe laagjes, gegarneerd met geroosterde pistachenootjes. „Voor het blauw kun je ook vlindererwtbloem gebruiken, waarvan ik thee zet en die vervolgens meng met de ingrediënten voor de jelly-laagjes.”

Ook de blauw-groene champignonravioli met kekke motiefjes, waarvan Jason in zijn boek stap voor stap uitlegt hoe je ze maakt, zien er bijzonder uit. En dat je ook op de kleur van je ingrediënten zelf kunt afgaan, bewijst hij met die heerlijke rode okra-tomatensoep, met knalgele balletjes bakbanaan.

Voor Jason Tjon Affo gaat kleur verder dan esthetiek. Hoe meer kleuren op je bord, hoe gezonder, is zijn overtuiging. Ⓒ Nikola Lamburov

Jason wilde dar zijn recepten zo toegankelijk zijn. Dat betekent soms gebruikmaken van ingrediënten als bouillonblokjes. „ Je kunt zeggen wat je wilt, maar ze geven wel smaak. Ik maak mijn bouillon ook weleens zelf. Maar laten we eerlijk zijn: niet iedereen heeft daar tijd voor. Ik ben al tevreden als mensen vaker voor zichzelf koken en gaan experimenteren in de keuken, liefst met zoveel mogelijk kleur!”