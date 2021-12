Zo zorg je met oud en nieuw voor minder stress en angst bij je huisdier

Dat geldt voor voor onze huisdieren maar zeker ook voor in het wild levende beesten. Vogels zoeken als het donker wordt een slaapplek en zullen opschrikken en wegvliegen van knallen en flitsen. In het donker en vanwege de rook kunnen ze vaak geen slaap- of rustplek meer vinden en worden door volgende knallen weer opgejaagd.

Door uitputting of bijvoorbeeld door botsingen tegen gebouwen overleeft een groot aantal vogels de jaarwisseling niet.

Honden en katten schrikken eveneens van vuurwerk en bij sommige dieren kan het echt een fobie worden. Deze stress en angst zullen dit jaar hopelijk minder zijn.

Als jouw huisdier erg bang voor vuurwerk is, zorg dan voor een fijne plek in huis waar hij zich veilig voelt als er toch vuurwerk wordt afgestoken. Een kamer of een hoekje in je huis waar weinig ramen zijn en een mandje onder een tafel zal angstige beestjes extra veiligheid geven.

"Dieren krijgen soms een fobie"

Voor bange dieren is het fijn als ze van de zijkanten en van boven dekking hebben. Het gevaar komt dan nog maar één kant. Als jouw hond bang is en steun bij je zoekt, geef die dan.

Vroeger was het advies om bange dieren niet te troosten of aandacht te geven, maar als jouw dier bang is en steun bij jou zoekt, dan is het fijn voor hem of haar als-ie dat krijgt. Door muziek te draaien of de radio voor je huisdier aan te zetten, zal het geluid van knallen minder hard lijken.

Als je een hond hebt, laat hem of haar dan rond de jaarwisseling niet loslopen om te voorkomen dat ze ervandoor gaan als ze van vuurwerk schrikken. Houd ook katten rond de jaarwisseling om dezelfde reden binnen.

Sommige tradities passen niet meer in de huidige tijd omdat we nieuwe inzichten hebben of omdat we het leed wat een traditie mens of dier aandoet, er niet meer vinden tegen opwegen.

Ik vind dat vooruitgang en klap daarom graag voor een algeheel vuurwerkverbod. Wat mij betreft een grote vooruitgang voor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen.

