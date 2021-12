Alles wat je volgens klusexpert Dennis Mulder moet weten over het onderhouden van hout

Niks mooiers dan hout. Een natuurlijk product, het leeft, het werkt en de uitstraling verandert steeds weer. Ik vind het niet erg als het scheurt of butst, het wordt er alleen maar mooier van. Ik krijg veel vragen over hout.

Zo heeft lezeres Marianne haar tuinbank dit jaar van nieuwe latten voorzien en zij wil hem naturel houden. Ze heeft de bank ingesmeerd met olie, speciaal voor hout buiten, maar hij lijkt veel vuil op te zuigen. Hij wordt onregelmatig donkerder en op sommige plekken zelfs zwart. Ze zet ’m deze winter binnen en gaat hem schuren.

Grondig

Binnen zetten tijdens de winter is altijd een goed idee. Net als schuren, reinigen en ontvetten. Grondiger dan je denkt! Soms zie je na het schuren geen zwarte plekken meer, maar zitten ze er nog steeds. Als je denkt dat je klaar bent, doe je het nog een keertje. Anders komen er snel weer zwarte plekken door de olie heen.

Daarna kun je hem in de olie zetten. De ene olie is de andere niet en de mate van bescherming dus ook niet. Op de verpakking staat meestal hoe goed ze tegen water beschermen. Om het hout echt mooi te houden, zul je dit proces zeker eens in de drie à vier maanden moeten herhalen.

Ilse heeft een houten boekenkast waarvan de kleur de laatste jaren verbleekt en er een donkere plek zichtbaar wordt. Ze heeft de kast al eens in de wax gezet, maar dit verhelpt het probleem niet. Ze wil de oorspronkelijke kleur graag terug, dan is de donkere plek meteen niet meer te zien. Ze kan politoeren: schellak. Maar Ilse kan ook olie gebruiken.

Olie heeft een hogere glansgraad en blijft langere tijd behouden, zeker bij een kast. Die gebruik je immers minder intensief dan een tafel. Olie voor hout is verkrijgbaar in verschillende kleuren, je kunt de originele kleur van de kast nemen. Je moet aan de bak: eerst de waxlaag verwijderen, dan heel goed reinigen, ontvetten en schuren.

Onregelmatige structuur

Lezeres Tineke heeft een tafel van Spaans grenen. Die gaat al jaren mee en heeft het nodige te verduren gehad. Het blad heeft een onregelmatige structuur die ze graag wil behouden. Flink schuren heeft niet haar voorkeur. Ze behandelt het tafelblad weleens met wax maar het resultaat is van korte duur.

Wij hebben ook zo’n tafel. Eerst als bureau, daarna was het de eettafel van mijn schoonmoeder en nu staat hij in onze keuken. Hij mag butsen en vlekken, maar af en toe wordt het mijn meissie te gortig en zet ze de tafel opnieuw in de olie. Dat zal iedereen met zo’n houten tafel moeten doen.

Tenzij je hem in een heleboel lagen lak wilt zetten. Kies bij grenen wel een lak die licht flexibel blijft. Het is zacht hout waardoor de lak kan barsten. Het nadeel van lak is dat je niet lokaal kunt repareren. Of je zet het hele blad in de epoxy, helemaal hip nu en je bent overal vanaf.

Sterkte met schuren!

