Zien: het beste tabascogerecht

Onze eigen Felix Wilbrink zit in de jury (samen met BBQ-specialist Jord Althuizen (Smokey Goodness), Lars Drost, winnaar Hottest Chef Competition 2015 en tegenwoordig souschef bij Ciel Bleu**, Sharon van Lokhorst, hoofdredacteur bij online culinair platform Favor Flav en Tabasco’s Corporate Chef Gary Evans). Dan weet je het wel: het kan er heet aan toegaan. Dat is dan ook exact de bedoeling tijdens de culinaire wedstrijd voor de Hottest Chef, waarbij gezocht wordt naar het beste recept met het hete goedje tabasco als ingrediënt. Na een verhitte discussie zijn er vijf potentiële kanshebbers overgebleven, waarbij de receptuur beoordeeld is op authenticiteit, actualiteit, originalitei en thema ‘Spice Up Your Kitchen’, met gebruik lokale producten en één of meerdere Tabascosauzen. Deze vijf kandidaten zijn door naar de finale:

Martijn Jansen

Provincie met pit: Panna cotta van asperge/ -18c pikante eidooier/ gemarineerde slakjes/ BBQ asperge/ tartaar Hereford rund/ haring kaviaar/ peterselie crème en asperge cake.

Jury: „Niet alleen koos Martijn voor ultralokale ingrediënten, hij heeft deze in zijn inzending op bijzondere wijze getransformeerd tot een uniek en creatief gerecht waar de trots op zijn streek van uit straalt. De smaken en structuren lijken zorgvuldig op elkaar afgestemd en zijn voorzien van een diversiteit aan Tabascosauzen die ieder element los van elkaar versterkt.”

Robbert Frans

Gegrilde chiperones en runderhart, bieslook, sjalot, karnemelk-limoen dressing, paprika tabasco olie en frisse kruidensalade met groene tabasco

Jury: „Of het nu het gebruik van het onbekende runderhart of de typisch Nederlandse karnemelk is, de juiste combinatie tussen smaken en structuren of het begrip van hoe hot sauzen te gebruiken in een gerecht, over één ding was de jury het zeker unaniem eens: dit willen wij proeven!”

Edgar Everstijn

Snert met buikspek en roggebrood

Jury: „Door de oer-Hollandse klassieker Snert om te buigen naar een mooi gerecht waarin op delicate wijze de hot touches zijn aangebracht van verschillende soorten Tabasco wist Edgar de jury van een finaleplaats te overtuigen”

Bart Vervest

Gegrilde Brabants wit goud, malse zult en een condiment van Tabasco Jalapeño

Jury: „Ingrediënten in je directe omgeving plukken of inkopen, familierecept gebruiken voor zure zult, dit combineren met het streekproduct asperges en dit alles voorzien van een leuk garnituur met de hot sauce in de hoofdrol maakt dit gerecht een finale waardige inzending”

Marc Rewinkel

Spicy Rolmops van Rode Mul met oer-Hollandse komkommer zoetzuur

Jury: „De keuze om voor een ondergewaardeerde Nederlandse vis (rode mul) te gaan als hoofdrolspeler in zijn gerecht en deze vervolgens een creatieve twist te geven van een ‘rolmops’ bereiding, toont zowel creativiteit als een goed begrip van het Hottest Chef wedstijdthema van dit jaar. De manier waarop Tabasco in het gerecht is toegepast, toont een mooie balans tussen gerecht, ondersteunend en herkenbaarheid in het totaal.” Wil je een stem hebben in de uiteindelijk winnaar? Dat kan! Vanaf 11 mei kun je hier stemmen op je favoriete gerecht. De professionele jury zal tevens een winnaar kiezen. Eind mei wordt bekend gemaakt wie er met de prijs vandoor gaat: een culinaire trip naar Avery Island (USA), dé plek waar Tabasco wordt gemaakt.