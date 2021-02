Recept van de dag: karbonade met dragon

Nodig voor 2 personen

• 2 lekker dikke (slagers-)karbonades

• boter

• 2 eetl dragonblaadjes

• 1 dl droge witte wijn

• zout en peper

Bereiding:

En dan doe je een klont boter in de pan. Beetje olie erbij als je dat lekker vindt, van mij hoeft het niet. Ik vind twee klonten boter nog lekkerder. Het is maar door welke voedingsleer je je gek hebt laten maken. Karbonades erin. Reken vijf minuten aan één kant, dan omdraaien en 4 aan de andere kant. Laat de boter uit de pan lopen. Zout en vooral lekker peper over de karbonades. De dragonblaadjes erbij. De wijn erbij. Even een deksel er op, twee minuten.

Dan leg je de karbonades op een warme schaal, kook de wijn in tot het nog net vochtig is, roer er dan een koude verse klont boter door, even kloppen met een vork en dan over de karbonades schenken. Daar word je heel blij van!

Oh, geef er twee soorten groente bij. Ben je ook weer gezond bezig.