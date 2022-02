Dagrecept: Paddenstoelensoep met kip en reepjes boerenkool

Overigens is hij niet zo geschikt als dagrecept, maar onderstaande soep (uit Nordic Family Kitchen van Mikkel Karstad, Uitgeverij Terra) is dat wel. Je kunt ook nog noedels, tofoe of spruitjes toevoegen.

Maak de paddenstoelen schoon met keukenpapier, snijd in grove stukken, pel en snipper de sjalot en knoflook. Bak de paddenstoelen, sjalot, knoflook en tijm in olijfolie totdat het wat kleur heeft en voeg peper en zout toe.

Schenk de sherry erbij, kook voor de helft in en voeg de bouillon toe. Laat 10-15 minuten zachtjes koken/trekken, waarbij de paddenstoelen stevig blijven. Vis de tijm uit de pan en laat de bouillon even staan.

Besprenkel de kipfilet met olie, bestrooi met zout en peper en bak in een grillpan 5-6 minuten aan elke kant (krokant van buiten, sappig van binnen). Laat even rusten en snijd in plakjes. Was de boerenkool, laat uitlekken en snijd in grove reepjes. Verdeel de kip over vier kommen, verwarm de bouillon, breng verder op smaak en garneer met de reepjes kool en parmezaan.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g paddenstoelen (bijv. kastanjechampignons, koningsoesterzwam, shiitake)

- 1 sjalot, 1 teen knoflook

- 5 takjes tijm, 2 el olijfolie

- zeezout en peper (molen)

- 100 ml droge sherry

- 1 liter kippenbouillon

- 500 g kipfilet

- 4 blaadjes boerenkool (of palmkool)

- 30 g parmezaan