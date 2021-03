Mooi macramé is terug in interieur

Verantwoordelijk voor dit gigantische project is de uit Jakarta afkomstige kunstenares Agnes Hansella. „Met macramé-technieken hebben de koorden hun eigen wil en karakter. Als artiest volg ik die en zie ik al doende wat er al dan niet werkt”, vertelt zij in een plaatselijke krant. Hansella gaat nu een kleiner werk voor een villa in Bahrein maken.

Lampen

Ook Nederland kent een beeldend kunstenaar die macramé als specialisatie heeft: de Groningse Sandra de Groot. Zij maakt lampen (kNOT-lights): ware sculpturale werken die met hun buizen en slurven wel iets weg hebben van buitenaardse wezens. Omdat de constructies van binnenuit worden verlicht, krijgen ze ook een functie. Momenteel werkt De Groot aan een expositie voor het Groninger Museum.

Macramé leek een jaar of vier geleden een kleine rage te zijn, maar heeft in veel interieurs inmiddels een vaste plek verworven. Niet zo verwonderlijk, want het past in veel actuele woontrends, weet macramé-specialist Simone Bouwmeester. Via MoonMacramé geeft zij workshops in deze handwerktechniek die aan kantklossen verwant is. „De natuurtrend, maar het komt ook goed uit in een bohemien of Scandinavisch interieur.”

Mensen denken soms dat de techniek in de jaren 70 is ontstaan toen macramé wand- en plantenpothangers erg populair waren. Maar gaat terug tot maar liefst de dertiende eeuw toen het bij Arabische wevers zou zijn ontstaan.

De Zwitserse Anna Cornelia Maurizio (1852-1930) staat bekend als macramé-artieste. Zij gaf zelfs leiding aan een speciale macramé-school in het Italiaanse Bergamo.

Spiegels

Simone Bouwmeester ziet dat de wand- en plantenpothangers uit de jaren 70 opnieuw erg populair zijn, maar er is vandaag de dag veel meer. „Bijvoorbeeld spiegels omlijst met macramé, maar ook kussens of windlichten en vazen in een jasje. Ook grotere objecten zoals een geknoopt gordijn.”

Zelf gebruikt zij vooral katoen en verschillende koorddiktes, maar ook raffia en touwachtige garens zijn mooi in te knopen en geven een bijzonder effect.

„Qua kleur was macramé van oudsher vooral naturel, maar daar is heel veel keus bijgekomen. Felle kleuren zelfs, maar ook aardetinten geven een prachtig effect.”

Dit handwerk past ook mooi in de huidige klustrend. „Het leuke is: iedereen kan het. En je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het met macramé bijzonder maken. Neem een simpel glazen pindakaaspotje, maak er een jasje van geknoopt garen omheen en je hebt een windlicht.”

De creaties kunnen extra worden versierd met accessoires zoals houten ringen, knopen en kralen of grote metalen ringen.