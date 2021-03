Deze kastelen in Nederland mag je volgens onze lezers niet missen

Dat Nederland veel kastelen telt, bleek wel uit het aantal enthousiaste reacties (dikwijls met fraaie foto’s) dat binnenkwam na onze oproep.

Kasteel de Haar in Haarzuilens in Utrecht kwam vaak voorbij. Het werd vanaf 1892 gebouwd op de ruïne van het oude kasteel naar een ontwerp van Pierre Cuypers, de beroemde architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam.

„Vergeten jullie kasteel Bergh niet? Een schitterend kasteel in de Achterhoek”, schrijven Maick Arendsen en andere lezers

De heer of mevrouw Wirschel noemt kasteel Wijenburg in Echteld (Gld) als favoriet. „Mijn man en ik zijn daar getrouwd, een prachtige locatie.”

Mevrouw Brugman uit Lelystad betreurt dat het moderne kasteel Almere nooit is afgemaakt. „Ik stoor me nog steeds aan de ’ruïne’ naast de A6. Kasteel Almere was gebaseerd op het 13e-eeuwse kasteel Jemeppe in België. Deze toeristische attractie/trouwlocatie had voor 60 miljoen gulden moeten verrijzen, maar de kosten verdubbelden tijdens de bouw in 2000. Helaas werd het project toen stilgelegd en staat er nog steeds een half gebouwd kasteel.”

Culturele activiteiten

Het Muiderslot is een absolute topper met (voordat corona toesloeg) prachtige nieuwe, culturele programma’s voor jong en oud. Een paar voorbeelden zijn Slapen in de tuin, Eten op het kasteel en een muziek- en dansprogramma.

Annemarie Lampe

Huwelijken

Voor mij is dat Kasteel Haarzuilens. Ik ben er vlakbij opgegroeid en mijn opa en oma woonden aan de rand van de tuinencomplex. In 2011 is onze dochter in het kapelletje van het kasteel getrouwd.

Joanna Engelman

Illustere bewoners

Kasteel Hoensbroek in Hoensbroek is het grootste en mooiste kasteel tussen de Maas en Rijn, met als illustere bewoners de familie Hoen (’broek’ is een oud woord voor moeras) en de beroemde auteur Bertus Aafjes. Hij schreef er zijn boek ’Voetreis naar Rome’!

Louis Hilgers

Prototype

Voor mij is het Kasteel van Helmond het mooiste van Nederland. Als je een kind vraagt om een kasteel te tekenen, wordt het negen van de tien keer à la Kasteel Helmond dat vier torens heeft en wordt omgeven door een slotgracht.

Niek Kat

Wandelen

Kasteel Bouvigne in de wijk 't Ginneken ten zuiden van Breda. Vlak bij het Mastbos met uitzicht op het Markdal. De moeite waard om te wandelen en te fietsen, met België in de nabijheid. In de 15e eeuw werd het kasteel al genoemd in officiële documenten. Het landgoed heeft ook een bijzondere grafkelder, een koetshuis en het Hof van Bouvigne.

Jac, Breda