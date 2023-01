Zeven redenen waarom schoonmaken eigenlijk best leuk is

1. Het brengt je hoofd op orde

Word je rustig van schoonmaken, dan ben je zeker niet de enige. Een schoner huis kan er namelijk voor zorgen dat je je kalmer voelt van binnen. Maak je in het weekend je huis een beetje op orde, dan kan dat je het gevoel geven alsof je de week met een frisse start begint.

2. Het geeft je een tevreden gevoeld

Als je hele huis (of kamer) opgeruimd én schoongemaakt is heeft dat je waarschijnlijk genoeg moeite gekost. Is het eenmaal af, kun je tevreden gaan zitten en genieten van je schone stulpje.

3. Het geeft je een gevoel van controle

Ken je het gevoel dat een ruimte zo rommelig is dat je niet weet waar je moet beginnen? Het einde lijkt ver te zoeken en je ziet er enorm tegenop. Is het eenmaal opgeruimd, heb je het gevoel van controle weer helemaal terug! Mensen blijken wezens die graag bijhouden wat er om hen heen gebeurt en hier – zo veel mogelijk – controle over willen hebben. Door schoon te maken en op te ruimen bereiken we dat resultaat, wat zorgt voor een opgelucht gevoel.

4. Hoe je huis eruit ziet, is een reflectie van hoe jij je voelt

Klinkt misschien wat overdreven, maar het zit zo: voel je je rot dan ben je geneigd minder goed voor jezelf te zorgen. Ook zul je dan minder de tijd nemen om thuis schoon te maken. Wil je je beter voelen? Probeer eens lekker op te ruimen en schoon te maken!

5. Het zorgt voor minder stress

Ja echt! Even lekker met iets anders bezig zijn dan werken, school of andere stressfactoren voelt goed. Schoonmaken is geen ontwijkend gedrag: het is iets wat toch moet gebeuren én je wordt er rustig van.

6. Het is een vorm van meditatie

In onze drukke levens kan de gedachteloosheid van schoonmaken als een soort meditatie werken. Het neemt onze gedachten weg van alle dagelijkse zorgen. Schoonmaken is ook nog eens simpel: je hoeft er niet bij na te denken, wat de rust in je hoofd bevordert.

7. Het is een work-out waar je vrolijk van wordt

Je verbrandt calorieën en je maakt endorfine aan. Endorfine is een stofje in ons lichaam waar we ons vrolijk door gaan voelen. Endorfine komt al na 20 minuten schoonmaken vrij. Zet er een lekker muziekje bij op en jouw dag kan niet meer stuk.