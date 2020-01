Familierecept: Wortelomelet

Jan Aluin: “Ik had met mijn 4-jarige dochter, meegedaan aan de zadenactie van Albert Heijn. Een kasje achterin de tuin. En gezaaid en grotendeels vergeten. Tot het najaar. We keken samen naar een flinke bos loof en trokken eraan. Vier grote wortel!? Ze sprong rond van vreugde. Dat was leuk, wortels uit de grond.

Ik zag een recept in de Telegraaf en ging meteen aan de gang. De omelet smaakte haar heel goed en bij elk plakje wortel vroeg ze: “Uit de grond!?” Zoals alleen kleine meisjes met grote ogen dat kunnen. Nu, vier jaar later, vraagt ze het nog steeds en moeten we er heel erg om lachen. Ik denk dat ik maar weer eens wortelzaad met kopen.

Nodig voor 2 personen:

Voor de omelet

5 flinke eieren

4 eetl melk

2 eetl boter

zout en peper

Voor de vulling

1 eetl boter

1 kleine ui, gesnipperd

80 gr wortels, in plakjes

½ theel suiker

peterselie, fijn gesneden

zout en peper

Recept:

Hakt de ui heel, heel fijn. Smelt boter en bak hierin het uitje zachtjes tot glazig. Dan doe je er de in plakjes gesneden wortels bij. Zout en peper, suiker en twee volle lepels water. Laat het water geheel verdampen. Tegen de tijd dat je de boter hoort, zijn de wortels gaar.

Doe nu de peterselie bij. Dan klop je de eieren met de melk. Wat zout en peper erdoor, boter in de koekenpan. Niet te heet. Ei erin, even de bodem laten stolen. De wortels erop. Laat de struif aan de zijkanten van de omelet weglopen en stollen. Vouw dicht als de bovenkant nog net vochtig is. En nog een beetje peper er overheen

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]