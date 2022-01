Afvallen zonder al te veel moeite te doen? Ga fidgeten!

Die overtollige kilo’s. Gingen ze er maar net zo snel weer af als dat ze eraan zijn gekomen en dan het liefst zonder er al te veel voor te hoeven doen. Dat eerste kunnen we niet beloven, voor dat tweede is een manier: fidgeten!

Volgens de World Health Organization (WHO) kom je al aan als je 100 tot 200 calorieën meer eet dan wat dagelijks toegestaan is. Die dagelijkse hoeveelheid bedraagt voor mannen 2500, voor vrouwen 2000 calorieën. En we weten inmiddels: door het thuiswerken gaat het snaaien ook gemakkelijker.

Door ’te fidgeten’ snoep je ongemerkt wat calorieën van je dagelijkse dieet af.

Fidget-wattes?

Bij fidgeten gaat het om het maken van kleine bewegingen met je lichaam, meestal je handen en voeten. Het kan je helpen om, eenmaal de corona-kilo’s verloren, ons op gewicht te houden zonder dagelijks in de sportschool te hoeven staan. Ideaal voor mensen die niet van beweging houden: je kunt het namelijk altijd en overal doen. Nog mooier: je hoeft er niets voor te kunnen!

Welke bewegingen zijn dat dan? Denk maar eens aan kauwgom kauwen (11 calorieën per uur), met je voeten tikken (350 calorieën per dag), het aanspannen van je billen (35 calorieën per uur), met je benen schudden (100 calorieën per uur), tikken met je pen (72 calorieën per uur) of met je muis klikken (142 calorieën per 100 clicks).

Verder verhoogt fidgeten de hoeveelheid calorieën die je verbrandt met respectievelijk 29% en 38%, tijdens het zitten of staan.

Maar zoals bij veel van dit soort trucjes geldt: een gezonde en bewuste levensstijl is daarbij wel van belang. Dagelijks een hamburger in je mond stoppen is ook hierbij uit den boze. Helaas.