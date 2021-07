Premium Binnenland

Zelfs ’foeilelijk’ Lelystad in trek door huizengekte: ’Voor vijf ton mag je het nú kopen’

Volgens een reisgids die begin 2020 verscheen, was Lelystad werkelijk de foeilelijkste plek van Nederland. Als je érgens niet moest wonen, dan was het wel in de drooggepolderde stad bij het IJsselmeer. Toch stijgen de huizenprijzen er zo hard, meer dan elders in Nederland, dat het zélfs hier steeds ...