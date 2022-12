Dagrecept: Appelbeignets met cranberrycrème

Dit is een Oostenrijkse variant op die lekkernij. Splits voor het beslag de eieren, smelt de boter en klop de eiwitten tot een schuim. Klop de bloem, eidooiers en bier tot een romig deeg. Voeg zout, poedersuiker en gesmolten boter toe. Meng het eiwit voorzichtig met het romige deeg met een rubberen spatel. Laat 10 minuten staan. Schil de appels en snijd ze in schijven van 1 cm dik. Meng kaneel met de suiker in een platte schaal (om de appelringen mee te bedekken).

Klop voor de vruchtenroom de slagroom, halveer het vanillestokje en schraap de zaadjes eruit. Voeg die toe aan room. Spatel de cranberryjam (of andere jam) door de room. Doe de olie in een pan en verhit tot die borrelt als je er wat paneermeel of brood in doet. Haal met een cocktailprikker of vork de appelringen door het beslag en bak in 4-5 minuten goudbruin.

Haal de gebakken ringen eruit en leg ze op keukenpapier. Strooi de kaneelsuikermix erover, bestrooi met poedersuiker en serveer met de crème. Fijne feestdagen!

Nodig:

- 2 eieren, 50 g boter

- 225 g tarwebloem

- 250 ml bier (bruisend water kan ook)

- 5 g zout, 75 g poedersuiker

- 2 zure appels

- 100 g suiker, 12 g kaneel

- 750 ml plantaardige olie

- poedersuiker ter decoratie

- 200 ml room

- ½ vanillestokje

- 2 el cranberryjam (of andere jam naar keuze)