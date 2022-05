Heeft dit land de slechtste chauffeurs van Europa?

Vinci Autoroutes, die de Franse tolwegen beheert, heeft ruim 12.000 automobilisten uit elf verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Griekenland en Italië gevraagd wat zij van hun eigen rijgedrag vinden. Ook is hen gevraagd het rijgedrag van landgenoten en mede Europeanen te beoordelen. Vinci noemt het onderzoek de Europese barometer voor verantwoord rijden.

Een van de belangrijkste onderzoeksresultaten: 79 van alle Europese automobilisten is niet te spreken over de rijkwaliteiten van andere bestuurders. In het Verenigd Koninkrijk steken de mobilisten de hand in eigen boezen: een kwart geeft namelijk toe een heel ander persoon te worden zodra ze achter het stuur zitten. 42% van de Poolse bestuurders zegt dat het in hun land op de weg ’ieder voor zich’ is.

Ook opvallend: in Griekenland vind je de meeste ontevreden bestuurders. Maar liefst 91% heeft namelijk wel iets aan te merken op het rijgedrag van andere Europeanen, maar ook het „onbeschaafde gedrag” van hun landgenoten stemt ze niet positief. De Grieken klagen op hun eigen wegen over bumperkleven, mensen die met hun telefoon in de handen achter het stuur zitten en agressiviteit.

Overigens zijn Spanjaarden het meest positief over de rijkwaliteiten van Europeaanse automobilisten. De Duisters zijn vooral te spreken over de rijstijl van.... Duitsers.