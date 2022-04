Slechte slaper? Probeer deze 15 minuten-regel

Daarvoor hoef je jezelf niet eens een lange routine van dankbaarheidsmomenten, meditatie en het lezen van een saai boek aan te meten - al is dat laatste volgens experts wel een stuk beter dan je hersenen vol social media-prikkels proppen. Wetenschappers bevestigen in een slaapgids dat je gewoon na een kwartiertje de handdoek in de ring moet gooien wanneer je de slaap niet kunt vatten.

Onderzoekers van de University of Oxford, Nuffield Department of Clinical Neurosciences en het Sleep and Circadian Neuroscience Institute publiceerden de gids, waarin ze de 15 minuten-regel bespreken. Lukt het je na een kwartier niet om in slaap te vallen, dan doe je er goed aan om uit bed te komen.

Verkeerde associatie

Dat heeft alles te maken met de associatie die je met je bed krijgt op het moment dat je niet kunt slapen. Je bed wordt een plek waar je heel veel tijd wakker spendeert, terwijl je daar juist wil slapen. „Dat kan je gefrustreerd of angstig maken”, valt er te lezen. En angst is juist weer vrij onhandig wanneer je wil slapen.

De volgende nacht wordt in slaap vallen op diezelfde plek daardoor alleen maar moeilijker. Als je na een kwartier nog niet in slaap bent gevallen, ga uit bed. Ga naar een andere kamer en doe de routine waar je normaal gesproken rustig van wordt nog een keer. Pas als je slaperig bent, ga je terug naar bed.

Reset van je hersenen

Door uit bed te komen en naar een andere ruimte te gaan, reset je als het ware je brein. Net zoals bij andere taken probeer je het gewoon opnieuw als het even niet lukt.

Er is wel één belangrijk detail: je mag niet op de klok kijken. Wanneer je de slaap niet kunt vatten, zul je dus op de gok moeten bepalen of het kwartier al voorbij is. Ook raden de onderzoekers af je telefoon erbij te pakken en de tv kun je het best uit laten. Yoga, meditatie of lezen worden wel aangeraden. Toch maar die avondroutine opnieuw uitvinden voor jezelf…