Een proefpoes in een Pac- Man-vierkant. Ⓒ FOTO Tara McCready

Katten zitten graag in een vierkant. Of het nou 3D is, zoals een doos, of 2D, zoals een getekend vak op de grond, ze nemen er graag in plaats. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de snorrende viervoeters zich zelfs in denkbeeldige vierkanten neervleien.