Alles wat je moet weten over ontsmettingsalcohol

1.Vanwege het coronavirus is de verkoop van handgel, ontsmettingsalcohol en schoonmaakmiddelen op basis van alcohol enorm toegenomen.

2. Alcohol wordt gebruikt in was- en reinigingsmiddelen als oplosmiddel, ontsmettingsmiddel (bacteriedodend) of om te ontvetten.

3. Er zijn verschillende soorten alcohol, te herkennen aan hun naam die op ’-ol’ eindigt. De bekendste zijn ethanol, propanol en butanol of isobutanol. De gedenatureerde alcohol van de apotheek en drogist om wondjes mee te ontsmetten, kunt u ook gebruiken voor parfum-, lijm- of viltstiftvlekken.

4. Daarnaast is alcohol geschikt voor extra goede reiniging van instrumenten en oppervlakten in huis. Gedenatureerde alcohol is ongeschikt gemaakt voor consumptie.

5. Veel mensen bewaren momenteel handgel in hun auto zodat ze bij aankomst of vertrek hun handen kunnen schoonmaken. Handgel bevat vaak alcohol die brandbaar is. Een flesje handgel kan door de reflectie van de voorruit in brand vliegen. De brandweer adviseert dan ook om de gel in het dashboardkastje op te bergen.