Column Babette: Ik laat mijn hoofd zeker niet hangen

Als mensenmens mis ik het intensieve contact met mijn vrienden. Ik ben er dol op ze dicht bij me te hebben, aan een tafel te zitten met hapjes, wijn en veel leuke mensen. En dan die drukte en grootse feesten; eigenlijk hou ik van alles wat sinds corona niet meer vanzelfsprekend is.

Zoals ook zo’n fantastische werklunch waar ik pas bij aanwezig was. Op een bijzondere locatie werd een groep ondernemende vrouwen (coronaproof) verwend. Dat was op alle fronten feest.

Naast het geweldige eten maakte het inspirerende verhaal van zakenvrouw Annemarie van Gaal indruk. We hingen aan haar lippen en waren het unaniem eens: corona heeft voor het echte contact in de privésfeer en op de werkvloer weinig goeds gebracht.

Zo benadrukte ze dat we geneigd zijn ons snel ergens bij neer te leggen en de kop te laten hangen. En dat terwijl er altijd mogelijkheden en kansen zijn, mits je ze pakt.

De onderneemster gebruikte enkele inzichten die haar in zakelijke relaties veel brengen. Sommige bewijzen hun nut niet alleen op het werk, maar ook in het dagelijks leven. Openstellen voor anderen, bijvoorbeeld. Vooral door echt te luisteren en niet altijd je eigen verhaal te willen vertellen.

Accepteer ook nooit klakkeloos een afwijzing, zo drukte Annemarie ons op het hart. En maak vrienden voordat je ze nodig hebt. Ook stuurt zij na een ontmoeting graag een attentie. En over dat geven veel doet: een compliment kan echt het verschil maken.

Annemarie denkt wekelijks na over wie er een duwtje in de rug en dus een compliment kan gebruiken. Dit keer werd mijn tafelgenote in het zonnetje gezet en we zagen allemaal wat dat met deze zakenvrouw deed.

Ik ging naar huis met een hoofd vol inspiratie. En weet zeker dat ik dat mijn hoofd de komende tijd niet laat hangen. Integendeel: ik ga er alles aan doen de decembermaand behalve coronaproof vooral optimistisch, intiem én meeslepend door te brengen.

