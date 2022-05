Lezersreis: Vaar van Groningen naar Noorwegen met Holland Norway Lines!

Met de MS Romantika beleef je een unieke cruise-ervaring op het meest comfortabele en luxe passagierschip in Nederland! Vertrek uit de haven en geniet van de het uitzicht over de Waddenzee. Als de avond is gevallen, kun je dineren in één van onze restaurants. Je kunt shoppen tegen taxfree tarief, uit ons ruime assortiment met fashion en cosmetica. Daarna kun je genieten van de vele faciliteiten aan boord, alvorens je geniet van een goede nachtrust in je eigen hotelkamer. Onze faciliteiten, diverse restaurants, coffeebar, theater met live muziek, sfeervolle pub, casino, kinderspeelruimtes en promenadedekken om te genieten van het uitzicht op zee en de havens bij vertrek en binnenkomst!

Kristiansand: Vakantiebestemming nummer 1 voor de Noren!

De charmante havenstad Kristiansand ligt geheel in het zuiden van Noorwegen, direct aan zee. De grootste stad in het zuiden van het land is een toonbeeld van de charme van de Zuid-Noorse kustregio: hippe lokale boetiekjes, cafés en restaurants. Ook kunt je direct vanuit de stad een schitterende wandeling maken in verschillenden natuurgebieden!

Onze tips:

Proef local seafood at Fiskebrygga (de visserskade)

Maak een wandeling door Posebyen, het historische houten centrum

Geniet van de natuur en maak een wandeling op schiereiland Odderøya of natuurgebied Baneheia

Programma:

Dag 1

14:00 check-in Eemshaven (GR)

15:00 vertrek vanuit Eemshaven.

Een middag en avond ter vrije besteding

aan boord + overnachting aan boord.

Dag 2

09:00 aankomst in Kristiansand (NO).

Het schip ligt direct in het centrum, je kunt direct de stad verkennen.

14:00 check-in Kristiansand

15:30 vertrek vanuit Kristiansand.

Een middag en avond ter vrije besteding aan boord + overnachting aan boord.

Dag 3

09:00 aankomst in Eemshaven (GR)

Inbegrepen

Twee overnachtingen op MS. Romantika

Tijd om de verrassende stad Kristiansand te verkennen

Cityguide met stadsplattegrond en tips Kristiansand

Mogelijkheid tot Taxfree shoppen aan boord

Aanbieding: 3-daagse mini-cruis vanaf € 98 mét 10% lezerskorting vanaf € 89*

10% korting op 3-daagse minicruise, geldig t/m 31 juli

Vertrekdagen: elke dinsdag, donderdag en zaterdag

Prijs van het arrangement varieert afhankelijk van seizoen en vertrekdag.

Vanafprijs van 89 per persoon is geldig bij een boeking voor 2 personen met vertrek op dinsdagen in mei.

Boeken

www.hollandnorwaylines.com.

Gebruik boekingscode TVRIJ22