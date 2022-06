Hier moet je op letten bij het aanschaffen en monteren van een rookmelder

Allereerst heb je de keuze uit een optische rookmelder of een thermische brandmelder. De eerstgenoemde is de meest gebruikte. Daarin zit een lichtgevoelige cel: als de lichtbundel naar die cel wordt onderbroken door rook, gaat het alarm af.

Een thermische rookmelder signaleert een temperatuurstijging. Bij alleen rookvorming door een smeulende brand gaat een thermische brandmelder niet op tijd af. Vandaar dat in huis een optische rookmelder de voorkeur heeft.

De thermische rookmelder wordt vaak gebruikt in keukens en garages. Door stoom en rook bij het koken, bij uitruimen van een hete vaatwasser en door uitlaatgassen van een auto zou een optische rookmelder steeds een vals alarm geven.

Het beste zijn draadloos gekoppelde rookmelders. Die gaan allemaal af als een van de melders gevaar detecteert.

Het is verstandig om in ieder geval rookmelders op te hangen op plaatsen waar de meeste kans op brand is zoals woonkamer en keuken. Vervolgens één in de gang bij de opgang naar boven en bij elk slaapvertrek, maximaal drie meter bij de deur vandaan. Het kan zijn dat je maar één rookmelder op de overloop nodig hebt.

De beste plek om te monteren, is tegen het plafond, op minimaal vijftig centimeter van de wand. Hang je hem dichterbij, dan zal de melder slechter functioneren omdat daar geen luchtcirculatie is. Dat geldt ook als je de melder in een nok wilt ophangen; houd dan minimaal negentig centimeter vanuit de nok aan.

Vals alarm

Overigens kunnen stof of insecten ervoor zorgen dat een melder afgaat. De oplossing? Af en toe even de stofzuiger erbij houden. Als de melder nu en dan een piep geeft, is dit meestal de indicatie dat de batterij bijna leeg is.

Alle rookmelders zijn na 10 jaar op en moeten dan vervangen worden. Daarom zit er een houdbaarheidssticker op de rookmelder. Test de melder minimaal 1 keer per maand met behulp van de testknop en maak regelmatig schoon met de stofzuiger.

