De magie van wind en water

Premium Buitenland

Hunter Bidens ex-vrouw Kathleen doet boekje open over leven met presidentszoon

Kathleen Buhle, de ex-vrouw van Hunter Biden, zal binnenkort letterlijk een boekje opendoen over haar huwelijk met de presidentszoon. Buhle was 24 jaar getrouwd met Hunter en samen hebben ze drie volwassen dochters. Hun huwelijk liep in 2017 op de klippen.