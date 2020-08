Vastgebonden varken bij het diner

Marie-José en Erik de Kort (71), gepensioneerd.

Mooiste reis:

„Naar Tanzania en Zanzibar in 2007. Iedereen die ooit op safari in de Serengeti is geweest, weet hoe indrukwekkend dit is.

Al die prachtige dieren van zo dichtbij zien en heel veel prachtige gekleurde vogels spotten is een feest. Ook het bezoek aan de Masai was zeer indrukwekkend. ’s Avonds werden we door bewapende mannen naar onze lodge gebracht omdat de roofdieren ook hier gewoon los liepen, spannend!

En de zonsondergang in Zanzibar is ongekend mooi.”

Verste reis:

„Sumatra en Bali, in 2005. Met vijf personen hadden we een busje gehuurd. Met gidsen bezochten we de orang-oetans.

We brachten een bezoek aan een krokodillenkwekerij, een Batak openluchtmuseum, maakten een fietstocht naar het Tobameer en werden uitgenodigd op een bruiloft. Onder een gekleurd dekzeil wordt er gedanst, de mensen waren prachtig aangekleed en er speelde een goed orkest.

We zagen een grijs varken vastgebonden aan een paal en vermoedden dat dit het avondmaal ging worden. Op Bali hebben we vooral uitgerust van de reis door Sumatra.”

Dit was drama:

„In 2015 vlogen we naar Sardinië. We waren naar de verkeerde gate gestuurd, waardoor we bijna de vlucht misten. Door de hectiek bleef een tas bij de douane staan. Alle benodigde papieren en geld zaten erin. Paniek! Onze touroperator heeft ons uitstekend geholpen zodat we toch een heerlijke vakantie hadden. Na twee weken konden we onze tas op Schiphol in ontvangst nemen.”

Aanrader:

„Een heel tof adres is Boutique Hotel ’In Pietra’ in Matera (Puglia, Italië). Het hotel ligt in een grot, heel bijzonder!”

Vertraging:

„Toen we tijdens een vakantie in Egypte ’s middags op het vliegveld op onze vlucht naar Nederland zaten te wachten, werd duidelijk dat het vliegtuig vanwege zandstormen voorlopig aan de grond moest blijven. Maar vanwege de leuke kaartspelletjes met medepassagiers werd het toch nog gezellig. Gelukkig konden we ’s nachts alsnog vertrekken.”

Bucketlist:

„Op ons wensenlijstje staat nog een bezoek aan New York. Vanwege de corona-uitbraak hebben we dit moeten uitstellen.”

Sigrid Stamkot

