Sint Maarten houdt eetcultuur in ere

Sint Maarten heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad; in 2017 sloeg orkaan Irma op vernietigende wijze toe waarbij negentig procent van alle huizen werd verwoest. Vervolgens bracht het coronavirus het toerisme weer tot stilstand. Stukje bij beetje is het bovenwindse eiland weer opgekrabbeld, maar de gevolgen zijn nog altijd zichtbaar.

We zijn op Sint Maarten voor het Fête de la Cuisine dat voor het eerst sinds vijf jaar weer plaatsvindt. Het doel is om de lokale keuken van het eiland (en omgeving) te promoten en geld voor goede doelen in te zamelen. Zeven Nederlandse chef-koks, onder wie Emiel Kwekkeboom (restaurant Joann) en Willem Dankers (restaurant Dorset), zijn afgereisd naar het autonome land binnen het Koninkrijk der Nederlanden om met lokale ingrediënten te koken en tevens hun kennis op scholen over te dragen.

Krab-rug

„Ik ben ontzettend blij dat we het evenement eindelijk weer kunnen organiseren”, vertelt initiatiefnemer Henri Brookson. „Er wordt op hoog niveau gekookt, maar de lokale keuken mag natuurlijk niet ontbreken. We eten op Sint Maarten veel vis en zeevruchten, maar ook gevulde krab-ruggen en oestersoep.”

Vooral op het Franse deel van het eiland is het genieten geblazen van een keuken waarin Creoolse, Franse en Indiase invloeden samenkomen. In de haven van de kuststad Marigot vind je vele eettentjes waar lokale gerechten worden klaargemaakt.

Ook wordt heerlijk gekookt bij de Loterie Farm, een natuurpark met zwembad en restaurant waar Julia Purkis al decennia werkt. „Ik kom oorspronkelijk uit Canada en ben hier sinds de jaren 80. Ik kwam hier ooit voor werk en ben nooit meer weggegaan, haha!”

Julia kookt zowel lokale als internationale gerechten. „Typisch voor dit eiland zijn de zogenoemde accras met creoolse saus, een soort kabeljauw-beignets. Een geliefde snack of voorgerecht. Daarnaast grillen we veel vis zoals de lokale mahi-mahi (goudmakreel, red.), maar bijvoorbeeld ook rode snapper, een baarsachtige. Johnny cakes vind je overal in de Caraïben en in het zuiden van de Verenigde Staten. Ook dat zijn een soort beignets, zonder enige vulling. De naam is afgeleid van de term journey cakes omdat ze vroeger werden meegegeven voor lange reizen.”

Deze beignets doen een beetje aan onze oliebollen denken, maar dan zonder de poedersuiker. Niet slecht, al hebben de visballetjes veel meer smaak. Die zou ik thuis in Nederland ook klaarmaken.

„We grillen ook veel vlees op het eiland”, vertelt Julia. „Denk aan spareribs en kip, maar ook kreeft van de barbecue. Barbecuegerechten worden vaak geserveerd met rijst, erwten en plantain, gefrituurde banaan. Kreeft heeft eigenlijk helemaal niet veel nodig. Een beetje citroen eroverheen, misschien wat kerrie, meer niet.”

Dippen

„Over kerrie gesproken: erg populair is de curry spinach chicken, je vindt in het hele Caraïbische gebied Indiase invloeden terug, maar ook de krab-spinaziefondue, een warme dip met krab, spinazie en kaas waarin je je brood kunt dippen. Dat laatste gerecht is minder lokaal, maar meer mijn eigen creatie.”

Zowel de spinazie-curry als de krab-spinaziefondue zijn niet te versmaden. De kreeft proeven we later in een lokaal restaurant. Ook de gevulde krab-ruggen zijn een aangenaam hartig hapje, waarbij het krabvlees op een pittige manier is gekruid.

De guavaberry is de nationale drank van Sint Maarten. Gemaakt van op eikenhout gerijpte rum, rietsuiker en wilde, lokale guave. De vrucht wordt hoog in de warme heuvels in het midden van het eiland gevonden. Ze zijn zeldzaam en smaken niet als doorsnee guave. Het resultaat is houtachtig, fruitig en kruidig. „Deze likeur werd vroeger binnen alle gezinnen gemaakt en het familierecept werd van generatie op generatie doorgegeven”, weet Henri Brookson.

Niet alleen zon en zee zijn een reden om Sint Maarten te bezoeken...!