We maaien en snoeien graag, nu alleen maar meer!

Nu we ‘dankzij’ het Corona-virus meer tijd te besteden hebben en dus de tuin induiken, nemen we even onder de loep wát we dan het liefst doen. Grasmaaien, snoeien en tuinaanslag blijken de meest favoriete tuinklussen te zijn, maar die verschillen van man tot vrouw: 65% van de mannen vindt grasmaaien het leukste klusje in de tuin, tegenover 35% van de vrouwen. Opvallend: 40% van de vrouwen plant graag bollen, tegenover slechts 19% van de mannen.

Dat blijkt uit onderzoek naar het tuiniersgedrag van Nederlanders van Tuinmonitor 2020 van WOLF-Garten, dat voor de coronagekte werd afgenomen. Het resultaat mag er dan ook zijn, vinden we als Nederlanders, waarbij we kennelijk onze Hollandse nuchterheid even laten varen: we geven onze tuin gemiddeld een zeven, maar ook gerust een uitzonderlijke tien. 62% durft wel eens zeggen dat zijn of haar tuin mooier is dan die van de buren.

De klussen die we het liefst laten, liggen voor de hand: onkruid wieden en schoffelen. Gemiddeld besteden we 1 tot 4 uur per week aan tuinieren, en we beleven er plezier aan. Het allerbelangrijkste is dat tuinieren ons plezier geeft, zo zegt 60% van de mensen.

Winkelen

Ondanks e-shopping de laatste jaren razend populair is, doet een opvallende 92% van de Nederlanders zijn inkopen bij voorkeur nog steeds in de winkel. Planten, bloemen en bomen maken tot driekwart uit van die aankopen. Tuingereedschap wordt voornamelijk door mannen gekocht, en vrouwen kijken graag naar sfeerproducten en decoratie. Net als supermarkten en doe-het-zelvers, zijn tuincentra op dit moment nog open. Wie liever geen risico oploopt, kan in afwachting alvast online een verlanglijstje opstellen.