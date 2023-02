Dagrecept: Champignonsoep met knoflook en tijm

Voor deze van Jo Pratt uit het boek De Flexitariër laat je de cashewnoten weken om ze zacht te maken. Kost wat tijd, maar de beloning mag er zijn! Doe de cashews in een kom en zet onder koud water. Laat een nacht weken en giet af. Spoel ze af en doe ze met 250 ml vers koud water in een blender, pureer tot een gladde room.

Smelt de boter in een grote pan op middelhoog vuur. Bak de ui, knoflook, tijm en laurierblad zo’n 10 minuten, tot de ui goudbruin kleurt en begint te karamelliseren. Voeg zout en peper toe. Doe de paddenstoelen erbij en bak ongeveer 10 minuten op middelhoog vuur mee, tot het meeste vocht uit de paddenstoelen is verdampt. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Laat 10 minuten sudderen zonder deksel.

Verwijder de tijm en laurierblad. Pureer de soep in een keukenmachine of blender. Voeg twee derde van de cashewroom en de sherryazijn toe. Pureer een laatste keer en voeg eventueel zout en peper toe. Schep de soep in kommen en schenk er wat cashewroom over. Bestrooi tot slot met wat tijm en besprenkel met olijfolie.

Nodig voor 4 personen:

- 125 g cashewnoten

- 50 gram boter

- 1 ui (in ringen)

- 2 teentjes knoflook (gepeld en geplet)

- 1/2 bosje tijm (plus extra om erbij te serveren)

- 1 laurierblad

- zeezout en gemalen peper

- 750 g gemengde champignons (in stukken gesneden)

- 750 ml groentebouillon

- 1 el sherryazijn

- olijfolie (voor erbij)