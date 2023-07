Recept: zo maak je zelf een lekkere zeevruchten-paella

Een authentiek recept voor zeevruchten-paella die nog lekkerder wordt als je garnalenbouillon gebruikt.

Deze bouillon maak je in principe van de resten van je garnalen. Je vindt hiervoor online eenvoudige recepten. Je kunt ook langs de toko gaan.

Nodig voor 4 personen:

370 gr paella-rijst (korte korrels), 950 ml garnalenbouillon, 500 gr inktvis, 500 gr verse garnalen, 1 handvol mosselen, 1 ui, 1 middelgrote tomaat, ½ rode paprika, 2 tenen knoflook, 125 gr doperwten, 1 bosje bladpeterselie (fijngehakt), olijfolie, zout (naar smaak), peper (naar smaak), 1 tl saffraanpoeder of echte saffraan naar smaak.

Bereiding

Maak de garnalen schoon en pel ze. Gebruik de schalen en kop om bouillon te maken. Leg de bouillon apart. Maak de inktvis schoon en snijd ze in ringen. Maak de mosselen goed schoon.

Fruit in een paellapan of grote en diepe koekenpan de ui, knoflook, peper en tomaat (fijngehakt in kleine blokjes) in olijfolie. Voeg een beetje peper en zout toe. Doe de inktvis en dan de mosselen erin en laat een paar minuten koken. Voeg de rijst toe en roer alles goed door.

Voeg de garnalenbouillon toe die je hebt gemaakt. Als je niet genoeg hebt, vul aan met water. Voeg een theelepel geel saffraanpoeder toe en kook nog ongeveer 3 minuten. Voeg vervolgens de verse erwten en de peterselie toe.

Proef en breng eventueel verder op smaak met zout en peper. Pas wel op, want zeevruchten zijn al zout. Zet het vuur 5 minuten hoger en dan uit. Dek 10 minuten af om het te laten stomen.