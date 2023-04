Bierbuik voorkomen? Zoveel slaap heb je volgens onderzoek nodig

Een nieuwe studie van een groep internationale wetenschappers waarover het tijdschrift Sleep Medicine schrijft, heeft het verband onderzocht tussen slaapgebrek en visceraal vet, het buikvet dat zich ophoopt rond je vitale organen.

Daaruit blijkt onder meer dat het beste is om tussen de zeven en acht uur per nacht te slapen. Opvallend: elk uur dat je minder slaapt zou kunnen leiden tot een toename van zo’n 12 gram viscerale vetmassa.

Nu is het ook weer niet zo dat het per se goed is om meer dan acht uur slaap te pakken. Meer dan acht uur slaap per nacht zou namelijk de kans op een bierbuikje niet verkleinen. Maar: „Er is een verband tussen slaapgebrek en de ophoping van buikvet onder volwassenen”, zo zeggen de onderzoekers stellig.

Ziektes

Visceraal vet kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo zou het onder meer kunnen leiden tot diabetes type 2 en hartaandoeningen.