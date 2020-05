Dat het coronavirus zich niet zomaar laat wegjagen, is inmiddels duidelijk. De anderhalfmetersamenleving is een feit en zal langzaam uitgebouwd moeten worden tot een vorm waarin ook de economie minder hard geraakt wordt. Het is daarom aan ondernemers om creatief uit de hoek te komen. De grote vraag: hoe ga je eropuit in het nieuwe normaal van de anderhalvemetersamenleving?